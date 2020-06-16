Судьба первого общекомандного места на Олимпиаде в Сочи решится 20 октября

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов, обвиняемый в употреблении допинга узнает вердикт Международного спортивного арбитража (CAS) 20 октября.
Как сообщает РИА Новости, в этот день состоятся слушания по его делу против Международного союза биатлонистов, который был дисквалифицирован на два года за употребление стероидов, а все его результаты с августа 2013 и до конца сезона 2013-14 были аннулированы.
В случае признания вины Устюгова Россия лишится золотой медали в биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи и первого общекомандного места в медальном зачёте.
Как писал NEWS.ru, тренер сборной Башкирии Виктор Никитин рассказал, как изменилась подготовка биатлонистов сборной России с приходом старшего тренера Юрия Каминского, ранее работавшего в лыжных гонках.
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