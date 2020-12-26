Сучилов: у меня были проблемы с головой, а не с патроном

Хантымансиец Семён Сучилов много лет является одним из сильнейших биатлонистов на любых всероссийских соревнованиях. И в этот раз в Ижевске он одержал победу в спринте на «Ижевской винтовке», однако закрепиться на Кубке мира ему так и не удаётся. Спортсмен рассказал журналистам, среди которых был и спецкор NEWS.ru, в чём разница в выступлениях в России и Европе, какую ошибку он допустил на первом рубеже индивидуальной гонки и как выглядел на контрольных стартах в ходе подготовки к сезону.

— Какие у вас впечатления от гонки?

— Тяжело очень. Скольжение плохое, самочувствие тоже оставляет желать лучшего, но рад, что удалось выиграть и более-менее справиться со стрельбой.

— Почему вы выбрали последнюю стартовую группу?

— Тренеры надеялись, что снег будет постепенно затихать и в ней будет лучше скольжение.

— Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?

— Я суеверный и предпочитаю не озвучивать свои планы.

— Какие проблемы у вас случились с патроном в прошлой гонке?

— Там с головой случилось, а не с патроном. Я выстрелил четыре раза, а пятый выстрел сделал в четвёртую мишень. Почему-то мне показалось, что я недострелял. Смотрю, а патронов больше нет. Решил достать дополнительный патрон, но потом всё-таки не стал стрелять и поехал. Потом вспомнил, что за непроизведённый выстрел может быть наказание, вернулся и шмальнул ещё раз. В итоге меня дисквалифицировали за этот шестой выстрел.

— Ваша скорость здесь сопоставима с результатами на Кубке мира или там не удаётся раскрепоститься?

— Если взять мой дебют три года назад, то там я не мог передвигаться из-за стресса, а в этом году меня спрашивали о самочувствии, а я отвечал: «Еду нормально, чувствую себя хорошо, работаю». Если смотреть динамику скорости, то у нас она одинаковая с лидерами, но ниже. Мы начинаем, проигрывая 20–30 секунд, на втором круге то же самое, а на третьем мы не проигрываем себе самим, но проигрываем лидерам. То есть мы на каждом круге проигрываем им стабильно. С чем это связано, не могу объяснить. Здесь, может быть, бежится легче, но я не бегу здесь быстрее, чем там. Если бы они сюда приехали, мы бы могли с ними сравниться, я бы ответил.

— Вам не обидно, что сразу после Контиолахти отправили домой и не дали больше шансов?

— Тренерам и руководству виднее. Вообще, мы начали отбираться ещё с летних контрольных и летнего чемпионата России. Контрольные бегали каждый месяц, и я на всех стартах был в числе лидеров.

Алексей Филиппов/РИА Новости

— Что изменилось на Кубке мира?

— Приехали в Европу, и я заметил, что вся команда бежит плохо, а мы чуть хуже, поэтому тренеры решили, что надо что-то делать. Привезли других парней, но они показали то же самое. Думаю, убедились уже, что «шашкой махать» не стоит и дело вовсе не в спортсменах.

— По ходу подготовки к сезону чувствовали, что что-то идёт не так?

— Нет. Подготовка была планомерной, ребята и тренеры были настроены хорошо. Думаю, что наши спортсмены в основной и резервной сборных тренируются не меньше европейских. Это факт.

— Где сложнее соревноваться — на европейских трассах или у нас на естественном снегу?

— Здесь скольжение тяжелее, а там легче. Если смотреть на европейцев, они идут легче, а мы привыкли давить этот снег. Может, поэтому и проигрываем.

— Вы один из двух спортсменов, кто сегодня выбежал из 30 минут. Когда ещё так медленно бежали спринт?

— Я не слежу за временем старта, а смотрю на выигрыш или отставание от соперника.