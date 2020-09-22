Сучилов принёс победу Югре в эстафете на чемпионате России по биатлону

https://static.news.ru/photo/73e63e96-fcba-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Семен Сучилов Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

В Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону. В мужской эстафете победу одержала команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Вадима Филимонова и Семёна Сучилова.

Обладателями серебряных медалей стали представители Башкортостана, благодаря атаке Эдуарда Латыпова на последнем круге, опередившего представителя тюменской области Евгения Идинова. Сучилов стал единственным обладателем двух золотых медалей чемпионата России. Также в его активе победа в индивидуальной гонке.

Как писал NEWS.ru, женская сборная ХМАО-Югры также завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате России.