Одна из сильнейших женских студенческих баскетбольных команд США «Хаскис» почтила память 13-летней дочери легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Джианны Марии Оноры, погибшей в авиакатастрофе.
По слухам, у семьи Брайантов была договорённость с «Хаскис» о будущих выступлений девушки в клубе. После трагедии, которая случилась 26 января, баскетбольный коллектив перед очередным матчем выложил на скамейку майку, под номером которого выступала 13-летняя спортсменка.
Мамбасита навсегда «Хаскис», — написала команда под фото на странице в Twitter.