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Одна из сильнейших женских студенческих баскетбольных команд США «Хаскис» почтила память 13-летней дочери легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Джианны Марии Оноры, погибшей в авиакатастрофе.

По слухам, у семьи Брайантов была договорённость с «Хаскис» о будущих выступлений девушки в клубе. После трагедии, которая случилась 26 января, баскетбольный коллектив перед очередным матчем выложил на скамейку майку, под номером которого выступала 13-летняя спортсменка.

Мамбасита навсегда «Хаскис», — написала команда под фото на странице в Twitter.

Mambacita is forever a Husky pic.twitter.com/3wdAbdK0Ye — UConn Women's Hoops (@UConnWBB) January 27, 2020

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Ранее появились подробности крушения вертолёта с баскетболистом Коби Брайантом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за густого тумана, писал NEWS.ru.