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Стронгмен Кокляев будет боксировать с блогером Тарасовым

08:01, 15 декабря 2020
Михаил Кокляев Михаил Кокляев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев, известный по поражению нокаутом в первом раунде Александру Емельяненко, проведёт свой второй боксёрский поединок против блогера Артёма Тарасова 20 февраля в рамках шоу в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, также на турнире пройдёт ещё несколько выставочных боёв с участием представителей других видов спорта. Так, самбист и боец ММА Максим Новосёлов сразится с мастером пауэрлифтинга Максимом Вильдановым, а в ещё одном поединке примет участие боец ММА Вячеслав Дацик, соперник которого будет определён позднее.

Как писал NEWS.ru, российский боец Александр Шлеменко заявил о желании провести поединок с Магомедом Исмаиловым.

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