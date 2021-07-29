16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Стрелок Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой в Токио

08:41, 30 июля 2021
Стрелок Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой в Токио Виталина Бацарашкина Фото: Ju Huanzong/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м, которое стало для неё второй победой на Играх в Японии.

По итогам предварительных соревнований россиянка уверенно вышла в финал с третьим результатом. В решающей стадии турнира её главной соперницей стала кореянка Мин Чон Ким, победить которую Виталина смогла лишь после перестрелки. Также в её активе серебряная медаль в соревнованиях смешанных команд, завоёванная вместе с Артёмом Черноусовым.

Как сообщилось ранее, россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на Олимпийских играх в Токио.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео