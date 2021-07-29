Стрелок Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой в Токио

Российский стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м, которое стало для неё второй победой на Играх в Японии.

По итогам предварительных соревнований россиянка уверенно вышла в финал с третьим результатом. В решающей стадии турнира её главной соперницей стала кореянка Мин Чон Ким, победить которую Виталина смогла лишь после перестрелки. Также в её активе серебряная медаль в соревнованиях смешанных команд, завоёванная вместе с Артёмом Черноусовым.

Как сообщилось ранее, россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на Олимпийских играх в Токио.