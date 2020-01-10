https://static.news.ru/photo/d0afd250-33b5-11ea-8e36-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Стрельцов Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов показал третье время на четвертом этапе Кубка IBU в Словакии.

Он допустил один промах и отстал от победителя гонки норвежца Эндре Стрёмшайма на минуту и 19 секунд. Скандинав преодолел 15 километров за 36 минут и 30 секунд, отработав точно на всех рубежах.

Серебро досталось Роману Реесу из Германии (отставание 57,3, без промахов).

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Глазырина взяла золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.