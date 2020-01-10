Российский биатлонист Кирилл Стрельцов показал третье время на четвертом этапе Кубка IBU в Словакии.
Он допустил один промах и отстал от победителя гонки норвежца Эндре Стрёмшайма на минуту и 19 секунд. Скандинав преодолел 15 километров за 36 минут и 30 секунд, отработав точно на всех рубежах.
Серебро досталось Роману Реесу из Германии (отставание 57,3, без промахов).
Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Глазырина взяла золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.
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