Страсти по Валиевой и Тутберидзе, валидол в хоккее: итоги олимпийского дня

Очередной олимпийский день принёс сборной России всего одну медаль, но заметных событий случилось немало. Расскажем о каждом из них и предвосхитим субботние старты.

Наконец-то повезло

Одно из главных спортивных событий дня — победа сборной России по хоккею в полуфинале Олимпийских игр. В тяжелейшем и нервном матче была по буллитам обыграна сборная Швеции. Игра и не могла быть другой, соперники в их нынешних составах абсолютно равные по классу, просто России чуть больше повезло на буллитах. Но дело не только в везении, а ещё и в мастерстве вратаря Ивана Федотова, отразившего шесть бросков. И, конечно, в смелости Арсения Грицюка, который красиво и качественно исполнил решающий буллит.

Сборная России, как и четыре года назад в Пхёнчхане, вышла в олимпийский финал, но на этот раз играть предстоит не с немцами, а с соперником посерьёзнее — с финнами. Те в пятницу выиграли свой полуфинал со Словакией со счётом 2:0. Состав у финской сборной на большую часть состоит из игроков КХЛ, они с россиянами хорошо знакомы и в классе им ничуть не уступают. Финал для подопечных Алексея Жамнова будет не менее сложным, чем полуфинал, так что болельщикам нужно запасаться терпением и, возможно, валидолом.

С надеждами на золото

Фигурное катание в пятницу было представлено парами, которые откатали короткую программу. Лучше всех выступили Вэньцзин Суй и Хань Цун, представляющие Китай.

Второе место досталось российской паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Судьи оценили их прокат в 84,25 балла. Третий результат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они были чемпионами в командном турнире Игр в Пекине. За короткую программу Мишина и Галлямов заработали 82,76 балла. Ещё одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняла четвёртое место. Их результат — 78,59 балла. Всё это оставляет отличные шансы увидеть в субботу сразу несколько медалей.

Бахнул по Тутберидзе

Важное события дня случилось не на спортивных площадках. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах намекнул на большие проблемы у нашего тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Между ними случился обмен любезностями. А вот с чего всё началось: по мнению Баха, Тутберидзе и её помощники весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады.

Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Всё это совсем не даёт мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки, — сказал он.

Бах добавил, что в отношении Тутберидзе инициировано расследование, которое ведёт Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Эта организация известна своим жёстким отношением ко всему российскому спорту, особенно после сочинских допинговых скандалов 2014 года. Бах заявил, что полностью доверяет WADA и меры в отношении Тутберидзе могут быть очень серьёзными. Очевидно, что Этери Георгиевна подозревается в причастности к положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Интересно, чем кончится это расследование.

Тутберидзе ответила Баху в Instagram.

Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом, — написала Тутберидзе в комментариях к посту тренера Александра Жулина.

Бронзовый фристайл

Единственная медаль пятницы к России пришла в лыжном фристайле, в дисциплине, которая называется ски-кросс. Россиянин Сергей Ридзик выиграл в ней бронзу. Он уступил только двум спортсменам из Швейцарии — Райану Режесу и Алексу Фиве. В борьбе за третье место Ридзик опередил шведа Эрика Моберга. В соревнованиях принимали участие также россияне Игорь Омелин и Кирилл Сысоев, но они выбыли из борьбы на ранних стадиях.

С этой бронзой сборная России продолжает занимать 9-е место в медальном зачёте Олимпиады. У российской команды пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.

Бесславный биатлон

В этом виде спорта Олимпиада не получилась для россиян триумфальной. Медали были, но разочарования тоже были, и их накопилось достаточно. Вот и в пятницу в мужской гонке общего старта лучший из россиян — Александр Логинов — занял лишь 15-е место. Победителем соревнований стал норвежец Йоханнес Бё, для которого это золото стало аж четвёртым на этих Играх. Ранее он первенствовал в спринте, смешанной эстафете и мужской эстафете, а также был бронзовым призёром в индивидуальной гонке.

В женской гонке, которая прошла в тот же день, также побед не случилось. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла пятое место. Победительницей соревнований стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше.

Старты субботы

19 февраля будет разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта, в том числе бронза в мужском хоккее.

Горные лыжи

7:37. Параллельный слалом, смешанные команды. Сборная России выступит в 1/8 финала.

Лыжные гонки

9:00. 50 км, свободный стиль, мужчины. За Россию побегут Александр Большунов, Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин. Тут у нас есть реальный шанс на медали.

Конькобежный спорт

11:30. Масс-старт, мужчины. Российские участники: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.

12:00. Масс-старт, женщины. Российские участницы: Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.

Фигурное катание

14:00. Пары, произвольная программа. Российские участники: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Тут медали более чем вероятны. Вполне возможно, не одна.

Бобслей

15:00. Двойки, женщины, третий заезд

16.30. Двойки, женщины, четвёртый заезд. Российские участницы: Анастасия Макарова — Елена Мамедова, Надежда Сергеева — Юлия Беломестных.