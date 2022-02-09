Страшный сон наяву: на допинге попалась Камила Валиева, и это шок

Этот день, 9 февраля, будто взял на себя миссию стать самым шокирующим за всё время Олимпийских игр в Пекине (да, до конца Игр ещё много времени, но хуже уже не будет). Утром появилась информация от Inside the Games о том, что один из победителей командного турнира по фигурному катанию сдал подозрительный допинг-тест. Вечером имя этого человека было раскрыто. Ею стала Камила Валиева.

Чудовищная новость о подозрительном допинг-тесте повергла всех в ужас. Конечно, до последнего все верили (да и сейчас продолжают верить, чего уж), что инсайд британского издания окажется недостоверным, однако расплывчатые формулировки, отсутствие каких-либо официальных комментариев намекали на то, что дело дрянь.

Впрочем, даже в самых гипотетических мыслях и предположениях Камила Валиева сохраняла некий иммунитет. Казалось, кто угодно может попасться на допинге, но не она. Однако жизнь/допинг-тест распорядился иначе.

Если открыть сейчас ленту спортивных (и не только) СМИ, можно сойти с ума от количества новостей по теме. С каждой минутой они становятся всё более противоречивыми, ужасающими и нагнетающими. Читать всё это натурально невозможно. Поэтому приводить сюда последнюю сводку новостей мы не намерены. Вы и так, скорее всего, в курсе всего.

Единственное, что хочется сейчас сказать, так это то, что всё, что происходит в эти минуты, является абсолютным шоком для всех: для журналистов, для болельщиков, для спортивных функционеров, для тренеров, для спортсменов. Да даже для президента! Сто процентов. И дело даже не в допинге. К нему-то у нас у всех уже выработался иммунитет. Наверняка, увидев утренний инсайд британцев, многие из нас подумали: «Допинг у российских спортсменов? Ничего нового!»

Но когда Inside the Games раскрыл имя подозреваемого, у большинства, думается, вырвалось из уст немое: «Чтоооооооооо? Этого не может быть!»

Действительно, ощущения такие, словно кто-то неприятно и несмешно пошутил. Так и хочет сказать в ответ британским инсайдерам: «Ребят, отличная попытка, но нет».

Тут стоит быстренько оговориться. Информация о допинг-тесте любого другого фигуриста была бы тоже болезненно воспринята. Путь каждого из олимпийских чемпионов (пока они ещё ими являются) был непростым, но в то же время ярким. Все звёзды, многие уже к этому моменту фигуристы с большой буквы. Поэтому информация о допинге любого из них была бы ударом. Но Камила... Это не поддаётся никакому объяснению.

Вы же понимаете (а вы понимаете), речь ведь идёт о возможно лучшей фигуристке за всю историю этого вида спорта. О Камиле Валиевой весь мир уже говорил, когда ей было только 13 лет. Ещё тогда все с удивлением и восхищением признавали её талант и одарённость. В ряде восхищённых была и внучка великого художника Пабло Пикассо. Позже группа почитателей возрастёт в разы.

С каждым годом она всё более и более прибавляла. Выйдя во взрослые соревнования, она за считаные три месяца установила (а затем сама же обновила) все мировые рекорды. «Уникум», «феномен», «поцелованная богом» — как только её не называли. И все эти слова в её адрес были абсолютно оправданны.

На Олимпиаду она ехала в статусе сильнейшей. Ещё задолго до старта соревнований в Пекине было понятно, что ей не будет равных на этом турнире. Так оно и произошло. Она разнесла соперниц на команднике, попутно влюбив в себя всех те, кто ещё по какой-то необъяснимой причине не знал о её существовании. Статья в The Wall Street Journal, пост — восхищение Алека Болдуина — всё это было всего пару дней назад. Сегодня повестка о Валиевой совсем другая... В голове не укладывается, как всё так быстро переменилось.

И, с одной стороны, ты всё равно продолжаешь находиться в отрицании. Повторяешь себе, что в штабе Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой такого произойти не могло, что это всё политика и подстава. А с другой — почему-то не покидает ощущение какой-то горечи и обиды от того, что внутри разрушили или даже осквернили символ чего-то прекрасного и особенного (намеренно ли, нет ли — узнаем в ближайшее время). Это, знаете, как в детстве. Когда ты трепетно веришь в Деда Мороза, пишешь ему самые милые и трогательные письма на свете, а потом узнаёшь, что его не существует. Вот сейчас приблизительно такие чувства.

Каким бы ни был финал этой истории (счастливый ли, печальный ли), отпечаток уже оставлен неизгладимый. В первую очередь для самой Камилы. Оправиться после такого шока будет невероятно сложно.

Сейчас просто хочется пожелать сил этой маленькой девочке. Это всё ужасно. Ужасно.