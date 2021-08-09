«Страна-агрессор говорит о справедливости»: Россию троллят за гимнастику

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио завершились шокирующим образом. Наша команда впервые за 25 лет не взяла ни одного золота в этом виде спорта на Играх. Сначала заложницами судейского беспредела стали сёстры Аверины. В индивидуальном многоборье победу отдали израильтянке Линой Ашрам, несмотря на грубые ошибки спортсменки (уронила ленту во время выступления). Дина и Арина в итоге остались на третьем месте. Но беда, как говорится, не приходит одна. В групповом многоборье нашу команду опередила сборная Болгарии.

Естественно, такой исход событий поверг всех в шок. Правда, назвать реакцию однозначной не получится. Там, где одни поддерживают российских гимнасток и критикуют судейство, другие радуются провалу нашей страны. Весь спектр эмоций, бушующих в социальных сетях, — в подборке NEWS.ru.

Скандал по итогам выступлений в художественной гимнастике разразился с такой невероятной силой, что в стороне не остался никто. Политики, представители шоу-бизнеса, великие спортсмены — многие выступили с заявлением.

Franz Waelischmiller/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова увидела в решениях судей на соревнованиях по художественной гимнастике отголоски русофобии.

Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира, — выдала Захарова.

Известная телеведущая Ксения Собчак назвала подобный способ борьбы с российскими спортсменами бесчеловечным.

Это большая драма, когда люди, которые не имеют отношения к политике, вдруг становятся заложниками политики, — написала она в Instagram.

Не осталась в стороне и великая Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию очень эмоционально отреагировала на оценки сестёр Авериных в индивидуальном многоборье.

Судьи — твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие, — сказала Тарасова.

Ещё один представитель фигурного катания, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже не смог пройти мимо скандала. Оно и понятно. Плющенко как никто другой знает, каково это, когда судьи лишают спортсмена заслуженного олимпийского золота.

Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для меня дороже золота. Идёшь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так... Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки, — сказал Плющенко.

Нетяжело догадаться, какая реакция была в социальных сетях. Сказать, что болельщики художественной гимнастики были недовольны судейством — не сказать ничего.

— Команду «Не давать больше русским золота» судьи выполнили на отлично. Олимпиада сдохла. ЛГБТшники и им подобные рулят. Прощай, спорт.(@R67405175)

— Невозможно против судей выступать. Большой позор. (@kuzmliv)

— Позорный заговор с целью лишить чемпиона заслуженного олимпийского золота (@MarcusJunius42)

— Просто было ясно, что здесь Россия вне конкуренции. Но позволить им взять золото никак нельзя — кое-кто окажется на невыгодных позициях в общем зачёте. Дали отмашку засудить любой ценой. Что ж, бог видит, кто кого обидит. (@daydream_jhs)

Впрочем, болельщики ругают не только судей. Многие критикуют спортивных чиновников, которые в самый сложный момент оставляют атлетов без поддержки.

— Когда придёт время нашему Олимпийскому комитету громко что-то сказать в защиту наших спортсменов. Юридически и политически! Сколько можно смотреть на беззащитность наших «бойцов», которые завоёвывают медали для страны, даже когда их лишили флага и гимна, но они и здесь не сдаются! (@Yj9Arrival)

— А защищать своего от несправедливого судейства не будут? А то там Путин кричал, что выступление наших спортсменов показывает, что спорт — это не политическая арена. Однако подтвердить свои слова как всегда забыл. (MGutlya_)

Стоит отметить, что некоторые иностранные болельщики поддержали наших гимнасток. Правда, неравнодушных оказалось не очень много. В основном полемика со стороны иностранцев имела негативный окрас.

— Лол, русские говорят об обмане... какая ирония. Не говорю уже о том, что россияне часто забывают про Олимпийски игры 2016 года. (@markmantome)

— Пора научиться достойно проигрывать. Второе место — тоже почётное. Перестаньте оправдываться. У израильской гимнастки был лучший уровень выступления, чем у российской, и это то, что увидели судьи. (@JessicaUgx4)

— Теперь, когда лекарства не помогают, вы проигрываете. Скажите «спасибо», что вы вообще смогли посоревноваться, наркоманы! (@Yehiel_Polatov)

— Вы должны сказать спасибо за то, что позволили вам участвовать в Олимпийских играх. (@GalAtir1)

— В следующий раз примите больше наркотиков (@sahkan_gadol)

— Страна-агрессор, страна-оккупант, страна-мародёр говорит про справедливость. Просто завалите. (@Kashinbatya)