«Страна-агрессор говорит о справедливости»: Россию троллят за гимнастику

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио завершились шокирующим образом. Наша команда впервые за 25 лет не взяла ни одного золота в этом виде спорта на Играх. Сначала заложницами судейского беспредела стали сёстры Аверины. В индивидуальном многоборье победу отдали израильтянке Линой Ашрам, несмотря на грубые ошибки спортсменки (уронила ленту во время выступления). Дина и Арина в итоге остались на третьем месте. Но беда, как говорится, не приходит одна. В групповом многоборье нашу команду опередила сборная Болгарии.
Естественно, такой исход событий поверг всех в шок. Правда, назвать реакцию однозначной не получится. Там, где одни поддерживают российских гимнасток и критикуют судейство, другие радуются провалу нашей страны. Весь спектр эмоций, бушующих в социальных сетях, — в подборке NEWS.ru.
Скандал по итогам выступлений в художественной гимнастике разразился с такой невероятной силой, что в стороне не остался никто. Политики, представители шоу-бизнеса, великие спортсмены — многие выступили с заявлением.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова увидела в решениях судей на соревнованиях по художественной гимнастике отголоски русофобии.
Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира, — выдала Захарова.
Известная телеведущая Ксения Собчак назвала подобный способ борьбы с российскими спортсменами бесчеловечным.
Это большая драма, когда люди, которые не имеют отношения к политике, вдруг становятся заложниками политики, — написала она в Instagram.
Не осталась в стороне и великая Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию очень эмоционально отреагировала на оценки сестёр Авериных в индивидуальном многоборье.
Судьи — твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие, — сказала Тарасова.
Ещё один представитель фигурного катания, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже не смог пройти мимо скандала. Оно и понятно. Плющенко как никто другой знает, каково это, когда судьи лишают спортсмена заслуженного олимпийского золота.
Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для меня дороже золота. Идёшь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так... Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки, — сказал Плющенко.
Нетяжело догадаться, какая реакция была в социальных сетях. Сказать, что болельщики художественной гимнастики были недовольны судейством — не сказать ничего.
— Команду «Не давать больше русским золота» судьи выполнили на отлично. Олимпиада сдохла. ЛГБТшники и им подобные рулят. Прощай, спорт.(@R67405175)
— Невозможно против судей выступать. Большой позор. (@kuzmliv)
— Позорный заговор с целью лишить чемпиона заслуженного олимпийского золота (@MarcusJunius42)
— Просто было ясно, что здесь Россия вне конкуренции. Но позволить им взять золото никак нельзя — кое-кто окажется на невыгодных позициях в общем зачёте. Дали отмашку засудить любой ценой. Что ж, бог видит, кто кого обидит. (@daydream_jhs)
Впрочем, болельщики ругают не только судей. Многие критикуют спортивных чиновников, которые в самый сложный момент оставляют атлетов без поддержки.
— Когда придёт время нашему Олимпийскому комитету громко что-то сказать в защиту наших спортсменов. Юридически и политически! Сколько можно смотреть на беззащитность наших «бойцов», которые завоёвывают медали для страны, даже когда их лишили флага и гимна, но они и здесь не сдаются! (@Yj9Arrival)
— А защищать своего от несправедливого судейства не будут? А то там Путин кричал, что выступление наших спортсменов показывает, что спорт — это не политическая арена. Однако подтвердить свои слова как всегда забыл. (MGutlya_)
Стоит отметить, что некоторые иностранные болельщики поддержали наших гимнасток. Правда, неравнодушных оказалось не очень много. В основном полемика со стороны иностранцев имела негативный окрас.
— Лол, русские говорят об обмане... какая ирония. Не говорю уже о том, что россияне часто забывают про Олимпийски игры 2016 года. (@markmantome)
— Пора научиться достойно проигрывать. Второе место — тоже почётное. Перестаньте оправдываться. У израильской гимнастки был лучший уровень выступления, чем у российской, и это то, что увидели судьи. (@JessicaUgx4)
— Теперь, когда лекарства не помогают, вы проигрываете. Скажите «спасибо», что вы вообще смогли посоревноваться, наркоманы! (@Yehiel_Polatov)
— Вы должны сказать спасибо за то, что позволили вам участвовать в Олимпийских играх. (@GalAtir1)
— В следующий раз примите больше наркотиков (@sahkan_gadol)
— Страна-агрессор, страна-оккупант, страна-мародёр говорит про справедливость. Просто завалите. (@Kashinbatya)