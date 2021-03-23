Степашин: Тихонов метко стреляет по тем, кто разваливает спорт в стране

https://static.news.ru/photo/0457aa3e-8ba2-11eb-a992-96000091f725_660.jpg Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава правительства Российской Федерации Сергей Степашин прокомментировал неравнодушие к спорту четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Александр Тихонов давно не соревнуется в биатлоне, где мы сегодня выступаем, мягко говоря, неважно. Но он не ушёл из спорта. Он его любит и так же метко стреляет по тем, кто этот спорт подчас разваливает в нашей стране. Он человек смелый и отважный и имеет право говорить то, что думает, — заявил Степашин на церемонии вручения Тихонову российской премии Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге.

Александр Тихонов в последние годы активно критикует руководителей российского биатлона за неудовлетворительные результаты биатлонистов. Премия Людвига Нобеля вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Она была учреждена в 1888 году в Санкт-Петербурге и возрождена в современной России в 2005 году.

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