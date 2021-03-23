Степашин: Тихонов метко стреляет по тем, кто разваливает спорт в стране

Бывший глава правительства Российской Федерации Сергей Степашин прокомментировал неравнодушие к спорту четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Александр Тихонов давно не соревнуется в биатлоне, где мы сегодня выступаем, мягко говоря, неважно. Но он не ушёл из спорта. Он его любит и так же метко стреляет по тем, кто этот спорт подчас разваливает в нашей стране. Он человек смелый и отважный и имеет право говорить то, что думает, — заявил Степашин на церемонии вручения Тихонову российской премии Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге.
Александр Тихонов в последние годы активно критикует руководителей российского биатлона за неудовлетворительные результаты биатлонистов. Премия Людвига Нобеля вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Она была учреждена в 1888 году в Санкт-Петербурге и возрождена в современной России в 2005 году.
Как писал NEWS.ru, экс-президент Союза биатлонистов России и депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал, когда ждать результатов проверки массового отказа спортсменов выходить на старт на соревнованиях «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров.