Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая последнее 30-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе рассказала о борьбе с подругой по команде Светланой Мироновой и подвела итоги этапа.
С первого рубежа поняла, что не смогу бороться за высокое место. Бежалось полегче, чем в предыдущие дни. На финише немножко пободались со Светой. Сегодня не получилось с ней побороться, но в следующий раз, может быть получится. Состояние в Оберхофе было тяжёлое, надеюсь, что дальше будет полегче, — рассказала Куклина NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд.
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