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Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что не справилась со стрельбой в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, где она финишировала предпоследней.

Не справилась с ветром — ошибка только одна. На 30-й установке другая роза ветров, я там не смогла сориентироваться в силу непрофессионализма. Это моя грубейшая ошибка, — сказала Куклина в...