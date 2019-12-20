https://static.news.ru/photo/acce7d12-24bc-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Старых присоединится к национальной сборной на январских этапах Кубка мира.

Из состава команды на декабрьских этапах в сборной останутся Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на тренерский штаб в эфире телеканала «Матч ТВ».

Старых занимает первое место в личном зачёте по итогам трёх этапов Кубка IBU.

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.