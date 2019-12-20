Российская биатлонистка Ирина Старых присоединится к национальной сборной на январских этапах Кубка мира.
Из состава команды на декабрьских этапах в сборной останутся Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на тренерский штаб в эфире телеканала «Матч ТВ».
Старых занимает первое место в личном зачёте по итогам трёх этапов Кубка IBU.
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен