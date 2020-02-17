https://static.news.ru/photo/aed9cd06-51a7-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист женской индивидуальной гонки на 15 км, которая пройдёт на чемпионате мира в итальянском Антхольце 18 февраля.

Первой из российских спортсменок уйдёт на дистанцию Светлана Миронова под 16-м номером. Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.

Гонка начнётся в 16:15 по московскому времени.

Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место. Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина -— 23-й, Ирина Старых -— 24-й, писал NEWS.ru.