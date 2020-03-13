https://static.news.ru/photo/7d4a2754-6511-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: giroditalia/facebook.com

Директор компании RCS Sport Мауро Веньи заявил, что старт знаменитой веломногодневки «Джиро д’Италия» возможно будет перенесён с 9 мая на другую дату из-за пандемии коронавируса.

Конечно, мы стараемся сохранить 9 мая как дату старта «Джиро д’Италия-2020» в Венгрии, но, возможно, что дата будет другой, — заявил Маури агентству Adnkronos.

Маури добавил, что RCS Sport, которая организовывает все крупные велогонки в Италии, держит связь с властями Венгрии, чтобы понять, что там происходит.

Надо понимать, как им и нам необходимо вести борьбу с вирусом, — сказал он.

«Джиро» должна стартовать с индивидуальной гонки на время на 8,6 км в Будапеште. После трёх этапов в Венгрии пелотон переберётся в Италию на Сицилию, где покорит Этну. Далее гонщики отправятся на материк и поедут на север в сторону Альп по побережью Адриатики. Вторая неделя завершится индивидуальной разделкой, а также первым альпийским горным этапом с финишем на Пьянкавалло.

Заключительная неделя гонки пройдёт в Альпах с заездом во Францию, где велогонщикам предстоит преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор. Завершится «Джиро» 31 мая в Милане индивидуальной гонкой на время.

Ранее президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что существует потенциальный риск отмены «Джиро д’Италия-2020» из-за вспышки коронавируса, писалNEWS.ru.