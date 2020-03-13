https://static.news.ru/photo/78810d52-6532-11ea-938b-fa163e074e61_660.jpg Фото: RÃdiger WÃlk/www.imago-images.de/Global Look Press

Cтарт знаменитой веломногодневки «Джиро д’Италия», которая должна была начаться 9 мая в Будапеште (Венгрия), перенесён из-за коронавируса.

Организационный комитет венгерских этапов «Джиро д'Италия» заявил о невозможности проведения гонки в Венгрии в первоначально запланированные сроки, — сказано в сообщении компании RCS Sport, организатора всех велосипедных гонок в Италии.

Новая дата будет объявлена ​​не ранее 3 апреля.

«Джиро» должна была стартовать с индивидуальной гонки на время на 8,6 км в столице Венгрии. Согласно маршруту гонки, после трёх этапов в Венгрии пелотон переберётся в Италию, на Сицилию, где покорит Этну. Далее гонщики отправятся на материк и поедут на север. в сторону Альп, по побережью Адриатики. Вторая неделя завершится индивидуальной «разделкой», а также первым альпийским горным этапом с финишем на Пьянкавалло.

Заключительная неделя гонки пройдёт в Альпах с заездом во Францию, где велогонщикам предстоит преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор. Завершится «Джиро» 31 мая в Милане индивидуальной гонкой на время.

Ранее президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что существует потенциальный риск отмены «Джиро д’Италия — 2020» из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.