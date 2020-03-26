https://static.news.ru/photo/7fdfb3f8-6f7a-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Вербов Фото: Роман Кручинин/ТАСС

Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов покинул свой пост и продолжит карьеру в другой команде.

За восемь лет Казань стала для меня и моей семьи вторым домом. В Казани я побеждал как игрок, а затем мне открыли путь в тренерскую профессию, за что я благодарен руководству клуба, — цитирует Вербова пресс-служба «Зенита».

Он пожелал команде успехов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Вербов выступал за «Зенит» с 2013 года, совмещая игровую карьеру с тренерской деятельностью с 2016 года. После завершения спортивной карьеры в 2019 году он остался в клубе на должности старшего тренера.

Вербов является семикратным чемпионом России, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира — 2017.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приостановила все соревнования, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Все соревнования приостановлены «до особого распоряжения». Помимо женского и мужского чемпионата России также приостановлена всероссийская студенческая Универсиада, писал NEWS.ru.