Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов покинул свой пост и продолжит карьеру в другой команде.
За восемь лет Казань стала для меня и моей семьи вторым домом. В Казани я побеждал как игрок, а затем мне открыли путь в тренерскую профессию, за что я благодарен руководству клуба, — цитирует Вербова пресс-служба «Зенита».
Он пожелал команде успехов и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Вербов выступал за «Зенит» с 2013 года, совмещая игровую карьеру с тренерской деятельностью с 2016 года. После завершения спортивной карьеры в 2019 году он остался в клубе на должности старшего тренера.
Вербов является семикратным чемпионом России, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира — 2017.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приостановила все соревнования, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Все соревнования приостановлены «до особого распоряжения». Помимо женского и мужского чемпионата России также приостановлена всероссийская студенческая Универсиада, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники