https://static.news.ru/photo/34390920-510e-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Тарьей Бё Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российские поклонники биатлона засыпали страницу норвежца Тарьея Бё в соцсети сообщениями после его заявления по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира. Старший из братьев оказался недоволен победой биатлониста сборной России Александра Логинова.

Занявший четвёртое место норвежец сказал, что «русский допингист» лишил его бронзовой медали. После этого под его последним постом в Instagram в большом количестве стали появляться комментарии на русском языке. Об этом Тарьей Бё рассказал в интервью телеканалу TV2.

В разных вариациях болельщики доносили до братьев две мысли — умейте достойно проигрывать и, если обвиняете Логинова в использовании допинга, не забывайте упоминать и спортсменов Норвегии, пойманных на том же.

Даже Нортуга обзывали свиньёй. Мы знаем, что очень «популярны» в России. Заметили, как много комментариев, но я не вижу в этом ничего страшного. Это часть жизни спортсмена. Мы должны отстаивать свои интересы, — сказал Тарьей Бё.

Он добавил, что россияне всегда будут поддерживать своих спортсменов, и им нужно позволить это делать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять Александра Логинова с победой в спринтерской гонке. Он считает, что выступление россиянина на чемпионате мира является простой формальностью. Самуэльссон подчеркнул, что выступает против спортсменов, которые употребляли ЭПО (эритропоэтин), а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира.