Стало известно, в какую страну полетит легкоатлетка Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее отказалась возвращаться на родину после скандала на Олимпиаде в Токио, полетит в Варшаву, передаёт «Р-спорт».

По данным источника, Тимановская приняла решение остаться в посольстве Польши в Японии, которое на данный момент охраняет местная полиция. Вылет в Польшу ожидается в ближайшие дни.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинул территорию Белоруссии.