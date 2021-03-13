Стало известно, сколько Большунов заработал на Кубке мира-2020/21

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Завершился розыгрыш Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам. Стало известно, сколько победитель в мужском общем зачёте россиянин Александр Большунов заработал на этапах турнира.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS), сумма призовых Большунова составила €197,4 тысячи. Вторым по этому показателю стал норвежец Йоханнес Клебо, заработавший €68,3 тысячи, а замкнул тройку ещё один представитель России — Иван Якимушкин, получивший в общей сложности €51,9 тысячи.

Примечательно, что Большунов улучшил сумму своих призовых по сравнению с прошлым сезоном, когда заработал €184,2 тысячи. Что касается рекорда по заработанным деньгам на этапах Кубка мира, то пока никто не превзошёл норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, в сумме получившего €366,3 тысячи.

Среди женщин россиянка Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачёте, стала второй и по призовым — её заработок составил €100,3 тыс. Победительница общего зачёта американка Джессика Диггинс получила €141,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Большунов пришёл к финишу шестым в гонке преследования на 50 км — это был заключительный этап Кубка мира. Этот результат никак не повлиял на его позицию в общем зачёте.