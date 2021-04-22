Стало известно, с кем будут тренироваться фигуристы Тарасова и Морозов

https://static.news.ru/photo/d4e716a4-a389-11eb-988f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/tarasovamorozov1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что он продолжит работать со спортивной парой Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Слова Транькова приводит Tele-sport.ru.

Ранее сообщалось, что спортивная пара может присоединиться к группе Этери Тутберидзе.

Я продолжу работу с ребятами. Мы сели, поговорили, и Женя с Вовой изъявили желание сотрудничать. Относительно того, на какой конкретно базе это будет происходить, пока утверждать не могу, — сказал Траньков Tele-sport.ru.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме пара заняла четвертое место, уступив соотечественникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (первое место), Анастасии Бойковой с Дмитрием Козловским (третье), а также китайскому дуэту Суй Вэньцзин и Хань Цун (второе).

Также ранее стало известно, что чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Алёна Косторная рассказала, как тренеры восприняли её возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Летом 2020 года 17-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако в начале марта текущего года она вернулась обратно.