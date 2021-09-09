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Стало известно, с какими программами выступит Трусова в новом сезоне

19:33, 09 сентября 2021
Стало известно, с какими программами выступит Трусова в новом сезоне Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка выбрала для короткой программы композицию из фильма «Фрида», для произвольной — из фильма «Круэлла».

В мае Александра Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе. Предыдущий сезон фигуристка провела под руководством Евгения Плющенко.

11–12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России.

Ранее сообщалось, что первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила тренерский потенциал Евгения Плющенко после побед его учеников на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

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