Стало известно, с какими программами выступит Трусова в новом сезоне

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Спортсменка
В мае Александра Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе. Предыдущий сезон фигуристка провела под руководством Евгения Плющенко.
11–12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России.
Ранее сообщалось, что первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила тренерский потенциал Евгения Плющенко после побед его учеников на этапе юниорского Гран-при в Кошице.