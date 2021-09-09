Стало известно, с какими программами выступит Трусова в новом сезоне

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на перенос встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и продление карантина. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что все победители и призёры Игр-2020 были размещены в «Президент-отеле» для прохождения обязательного семидневного карантина перед встречей с главой государства. Изначально мероприятие было запланировано на 10 сентября....