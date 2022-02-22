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Стало известно, примет ли Трусова участие в Кубке Первого канала

Фигуристка Трусова, скорее всего, пропустит Кубок Первого канала
14:36, 23 февраля 2022
Стало известно, примет ли Трусова участие в Кубке Первого канала Александра Трусова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, с большой долей вероятности пропустит Кубок Первого канала, сообщает крупнейший фан-аккаунт спортсменки в Instagram. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине до сих пор не подтвердила своё участие в турнире.

По нашей информации, участие Саши в Кубке Первого канала не подтверждено, а её заявка в анонсе с самой Сашей не согласована! С большой вероятностью Саша не будет там участвовать, — говорится в сообщении.

Кубок Первого канала должен пройти в Сочи с 5 по 7 марта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что Тутберидзе не справилась с характером Трусовой. Он отметил, что испытывал трудности в период работы с фигуристкой.

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