Стало известно, кто заменит Юрченко на посту главы ВФЛА

https://static.news.ru/photo/badd6988-c767-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 16 июля, состоялось заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

По итогам совещания первый вице-президент организации Алексей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля. С 29 июля Плотников возглавит федерацию.

Кроме того, президиум также обсудил статус взаимодействия ВФЛА с Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Евгений Юрченко был выбран президентом ВФЛА в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставку в ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Ранее Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить World Athletics, больше названных $5 млн.

Как сообщалось, World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами являлась выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн до 1 июля, чего организация не сделала.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста. Юрченко поблагодарил всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики, с которыми ему довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Он также отметил работу членов президиума и комиссии спортсменов Федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.