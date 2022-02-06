Стало известно, кто выступит за Россию в «команднике» по фигурному катанию

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине. Сообщение с заявкой опубликовал «Р-Спорт». В произвольных программах за команду выступят Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Тренерский штаб российской сборной не стал делать замен после коротких программ, хотя мог сделать две.

Соревнования пройдут 7 февраля и начнутся в 04:30 утра мск.

На данный момент Россия лидирует в командном турнире, опережая сборную США на три очка.

Ранее стало известно, что 6 февраля российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Он принёс России первую награду высшей пробы.