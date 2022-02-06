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Стало известно, кто выступит за Россию в «команднике» по фигурному катанию

В командном турнире ОИ выступят Валиева, Мишина — Галлямов, а также Синицина — Кацалапов
17:19, 06 февраля 2022
Стало известно, кто выступит за Россию в «команднике» по фигурному катанию Камила Валиева Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
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Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине. Сообщение с заявкой опубликовал «Р-Спорт». В произвольных программах за команду выступят Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Тренерский штаб российской сборной не стал делать замен после коротких программ, хотя мог сделать две.

Соревнования пройдут 7 февраля и начнутся в 04:30 утра мск.

На данный момент Россия лидирует в командном турнире, опережая сборную США на три очка.

Ранее стало известно, что 6 февраля российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Он принёс России первую награду высшей пробы.

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