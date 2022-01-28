Стало известно, когда снятые с рейса биатлонисты отправятся в Пекин

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов вылетят на Олимпиаду в Пекин сегодня вечером, сообщает Sports.ru со ссылкой на источник из Олимпийского комитета России (ОКР).

26 января сборная России по биатлону должна была вылететь из Москвы в Пекин на Олимпийские игры, однако биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин были сняты с рейса. У них возникли проблемы с QR-кодами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Раннее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова заявила, что Союзу биатлонистов России (СБР) «прилетит» из-за снятия четырёх членов национальной команды с рейса в Пекин. По её мнению, федерация должна была тщательно подготовить все документы.