Стало известно, какую травму получила Косторная

У российской фигуристки Алёны Косторной диагностировали перелом кисти. Из-за этой травмы чемпионка Европы 2020 года не сможет выступить на чемпионате России — 2022, сообщает «Матч ТВ». О возможных сроках восстановления не сообщается.

По данным источника, решение по снятию Косторной с турнира было принято тренерским штабом и врачами. Сроки восстановления пока неизвестны.

Чемпионат России — 2022 по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть площадку и была вынуждена сняться с турнира. Инцидент произошёл в ходе разминки перед стартом соревнований в женском одиночном катании. Усачёва неудачно исполнила флип и упала на лёд. Российская фигуристка получила травму и в слезах покинула площадку. Впоследствии стало известно, что Дарья не сможет принять участие в первенстве в Токио.

Усачёва была единственной представительницей России на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио. Изначально на соревнованиях в Японии должна была выступать Александра Трусова, но спортсменка была вынуждена сняться из-за болезни.