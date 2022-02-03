Стало известно, какую сумму получат олимпийцы за золотые медали в Пекине

Правительство России утвердило размер выплат для победителей и призёров Олимпийских игр в Пекине. За золотые медали российские спортсмены получат по четыре млн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в четверг, 3 февраля.

Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль — 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей, — сказал Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что вся страна будет болеть за участников Олимпийских игр.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина. Однако этими видами спорта он не занимается, а просто смотрит соревнования по телевизору.