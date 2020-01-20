Российская фигуристка Александра Трусова на предстоящем чемпионате Европы заявила в произвольную программу пять четверных прыжков.
В короткой у неё будет тройной аксель, сообщает официальный сайт ISU.
Ещё одна представительница нашей страны Анна Щербакова в произвольной исполнит три четверных.
У последней россиянки Алены Косторной – тройной аксель в короткой программе и два тройных – в произвольной.
Ранее NEWS.ru писал, что Евгения Медведева поучаствует на показательных выступлениях в Москве, которые пройдёт в марте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен