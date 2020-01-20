Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова на предстоящем чемпионате Европы заявила в произвольную программу пять четверных прыжков.

В короткой у неё будет тройной аксель, сообщает официальный сайт ISU.

Ещё одна представительница нашей страны Анна Щербакова в произвольной исполнит три четверных.

У последней россиянки Алены Косторной – тройной аксель в короткой программе и два тройных – в произвольной.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгения Медведева поучаствует на показательных выступлениях в Москве, которые пройдёт в марте.

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