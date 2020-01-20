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Олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова в споре между Всемирными антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) выступят в качестве третьей стороны.

От фехтовальщиков в CAS будут Великая, Егорян и Дериглазова, — сообщили ТАСС в Федерации фехтования России. Ранее сообщалось, что в споре между WADA и РУАДА в качестве третье стороны выступит...