Стали известны гонорары Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой за ЧМ

Общий призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме составляет $868 тысяч или чуть более 66 млн рублей. На долю трёх россиянок, впервые в истории занявших весь пьедестал, выпадет около 11 млн рублей.
Больше других получит чемпионка. Анне Щербаковой достанется $64 тысяч или 4,9 млн рублей,
Самая возрастная медалистка 24-летняя Елизавета Туктамышева за серебро Стокгольма получит $47 тысяч (3,6 млн рублей). Дебютантка турниров такого уровня Александра Трусова может рассчитывать на $33 тысячи (2,5 млн рублей).
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, впервые в карьере стала чемпионкой мира. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).