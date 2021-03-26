Стали известны гонорары Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой за ЧМ

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что недовольна своими прокатами на чемпионате мира в Стокгольме, однако рада третьему месту. По её словам, она желает «делать свои программы чисто».

Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжёлым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили, — цитирует Трусову...