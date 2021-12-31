Стала известна причина смерти волейболиста Хамутцких

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких скончался от остановки сердца, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на экс-главного тренера «Белогорья» Геннадия Шипулина.

У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород), вся страна, — сказал Шипулин.

Похороны пройдут 4 января в Белгороде.

Хамутцких — серебряный призёр Олимпиады-2000, бронзовый призёр Игр 2004 и 2008 годов. Также он становился серебряным призёром чемпионата мира 2002 года и четырёхкратным чемпионом Европы. За годы спортивной карьеры играл за такие клубы, как «Торпедо», «Факел», «Белогорье», «Ярославич» и другие.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет ушёл из жизни бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Валерий Фоменков. Как сообщили в пресс-службе «красно-белых», последние годы прославленный спортсмен страдал от болезни, при этом само заболевание не называется.