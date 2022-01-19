Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной на чемпионат Европы, который стартует 26 января в немецком Арбере. В составе команды числится Антон Бабиков и Александр Поварницын, сообщается на сайте организации.

Бабиков и Поварницын вызывались в текущем сезоне в состав сборной России для участия на этапах Кубка мира. Однако в состав олимпийской команды они включены в качестве запасных.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 26 по 30 января.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на Олимпиаду 2022 года. На Олимпийских играх этого года выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.