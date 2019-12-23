https://static.news.ru/photo/de3307dc-2580-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik Varfjell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом национальной команды на «Тур де Ски».

В состав вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева. Полный список сборной опубликовала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram.

«Тур де Ски» пройдёт в Швейцарии и Италии с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Ранее Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, писал NEWS.ru.