Стал известен контент учениц Тутберидзе в короткой программе на ЧЕ

Читайте нас в Google Новости

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Таллине.

Также в заявке у фигуристок числятся тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. У ещё одной ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой планируемый контент выглядит следующим образом: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Короткая программа у женщин на чемпионате Европы состоится 13 января (начало соревнований в 12:50). Произвольная запланирована на 15 января. Начало — в 19:30.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.