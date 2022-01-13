Стал известен контент учениц Тутберидзе в короткой программе на ЧЕ

Стал известен контент учениц Тутберидзе в короткой программе на ЧЕФигуристки Валиева и Трусосва заявили тройной аксель в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, планируют исполнить тройной аксель в короткой программе на чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Таллине.
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Короткая программа у женщин на чемпионате Европы состоится 13 января (начало соревнований в 12:50). Произвольная запланирована на 15 января. Начало — в 19:30.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.