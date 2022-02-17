Стал известен контент российских фигуристок в произвольной программе ОИ

Российские фигуристки заявили контент на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. Александра Трусова собирается исполнить пять четверных прыжков, Камила Валиева заявила три квада, а Анна Щербакова — два, сообщает официальный сайт Олимпиады-2022.

В заявке Трусовой пять четверных. Три сольных: флип, сальхов, тулуп. Два в каскаде: лутц — тройной тулуп и лутц — тройной сальхов через ойлер.

Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.

У Анны Щербаковой числятся четверной флип и каскад четверной флип — тройной тулуп.

Произвольная программа женщин стартует 17 февраля в 13:05.

Ранее сообщалось, что российские спортсменки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова завершили последнюю тренировку перед выступлением в произвольной программе личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Валиева в прогоне произвольной программы выполнила три четверных прыжка и допустила падение после четверного тулупа. Щербакова отметилась только одним четверным прыжком и откатала всю программу без ошибок. Трусова совершила два четверных прыжка, но сорвала двойной сальхов.