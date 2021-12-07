 «США – раковая опухоль Земли»: Тихонов о бойкоте Олимпиады американцами  

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тиханов заявил, что дипломатический бойкот Олимпийских Игр в Пекине властями США пойдёт на пользу другим странам. По его мнению, Америка — это «раковая опухоль Земли», от неё много крови и бед. Без американцев на Играх должно быть спокойнее, считает он, передаёт «Р-спорт».

Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде, — заявил Тихонов.

6 декабря США объявил о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что представители руководства США лишают себя возможности побывать на настоящем празднике и делают себе только хуже. Такое заявление сделал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, комментируя информацию о том, что американские власти решили объявить Олимпийским играм в Китае бойкот.