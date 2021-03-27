Спустя 12 лет российские фигуристы завоевали золотые медали в танцах

https://static.news.ru/photo/ec498a1a-8f35-11eb-b6de-96000091f725_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Jessica Gow/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов завоевал золотые медали чемпионата мира. Подопечные Александра Жулина по сумме оригинального и произвольного танцев набрали 221,17 балла.

На второй строчке расположился дуэт из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьем месте — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходил в шведском Стокгольме. Российские фигуристы на мировом первенстве завоевали шесть медалей во всех дисциплинах.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию. Мировое первенство в Стокгольме выиграл американец Нэтан Чен.