Спросивший у Большунова о допинге журналист пожаловался на угрозы смерти

Американский журналист Натаниэль Херц, представляющий портал FasterSkier, рассказал об угрозах смерти. Он получил их после вопроса о допинге в сборной России, заданного олимпийскому чемпиону Пекина-2022 Александру Большунову. Слова Херца приводит VG.

Я получил угрозы смерти с русского аккаунта в Facebook. Не уверен, что это русский, но имя было русское... Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если ещё что-то произойдёт. Пока что все окей, — сказал журналист.

Он добавил, что не переживает из-за негативных сообщений, так как это — часть его работы.

После победы Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине Херц спросил россиянина, что бы он ответил тем болельщикам, которые задаются вопросом, а чист ли он и другие российские лыжники.

Большунов ответил, что если бы люди видели, насколько сложны тренировки российских лыжников, то даже не задавались бы вопросами о допинге.