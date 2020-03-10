https://static.news.ru/photo/b549f5fe-62e0-11ea-8052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Ning/Xinhua/Global Look Press

Спортсмены из Читы, которым не удалось приехать в Хулун-Буир в Китае на соревнования по гимнастике цигун из-за карантина, приняли участие в мероприятии дистанционно.

Как передаёт «МК в Чите», участники соревнований в Хулун-Буире состязались в выполнении упражнений комплекса цигун «8 отрезков парчи». 12 читинских спортсменов связались с организаторами по Интернету и отправили видео своих выступлений. В результате читинцам удалось забрать две награды.

Всего в мероприятии приняли участие около 800 практикующих цигун спортсменов из КНР, Монголии и России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Монголия практически полностью остановила внутреннее и внешнее транспортное сообщение, после того, как в стране был зафиксирован первый случай заболевания COVID-2019.