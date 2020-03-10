Спортсмены из Читы, которым не удалось приехать в Хулун-Буир в Китае на соревнования по гимнастике цигун из-за карантина, приняли участие в мероприятии дистанционно.
Как
Всего в мероприятии приняли участие около 800 практикующих цигун спортсменов из КНР, Монголии и России.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Монголия практически полностью остановила внутреннее и внешнее транспортное сообщение, после того, как в стране был зафиксирован первый случай заболевания COVID-2019.
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