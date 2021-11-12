Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Усачёвой после травмы

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что срок лечения российской фигуристки Дарьи Усачёвой после травмы может составить от трёх до пяти месяцев. В разговоре с «Чемпионатом» медик пояснил, что спортсменке потребуется провести вне соревнований больше времени, чем её коллеге Александре Трусовой.

Стрессовый перелом — причина. Вертельный перелом — локализация. Это не два разных диагноза, а две части одного. Вертел — это часть бедренной кости, всего два вертела, большой и малый. По поводу восстановления говорить трудно, слишком много нюансов. В любом случае восстановление будет больше, чем после перелома той же пятой плюсневой, как у Трусовой, — отметил Карлицкий.

Спортивный врач подчеркнул, что в случае с Усачёвой имеет место не перелом, а отрыв куска кости, к которому прикрепляются мышцы. Карлицкий отметил, что фигуристы часто получают подобные травмы, а в основном страдает малый вертел.

Лечение полностью зависит от степени этого перелома и выявляется строго индивидуально. В среднем лечение занимает три-пять месяцев и при консервативном, и при оперативном лечении, — добавил Карлицкий.

Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. Фигуристку унесли в подтрибунное помещение на руках. Продолжить соревноваться она не смогла и была вынуждена сняться с турнира. Изначально сообщалось, что у неё вертельный перелом бедра.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали подробности травмы Усачёвой. В сообщении на официальном сайте организации говорится, что у фигуристки произошёл отрыв связки одной из мышц на правой ноге.