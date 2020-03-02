Спортивный директор французской велосипедной команды Cofidis Роберто Дамиани готов объявить голодовку, если ситуация в Абу-Даби (ОАЭ), где в отеле на карантине от коронавируса находятся три команды, не изменится.
Я считаю, что мы уже вышли за рамки допустимого. На сегодняшний день только три команды вынуждены оставаться в своих номерах из-за боязни коронавируса. Должен сказать, что организаторы гонки делают, что могут, но на том конце просто глухая стена. Если ситуация не улучшится, то я начну голодовку, — приводит его слова Tutto Bici Web.
Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom — RusVelo («Газпром-Русвело») запретили покидать страну, все остальные уехали из Абу-Даби.
Случаи заболевания коронавирусом во время гонки в ОАЭ были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, писал NEWS.ru.
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