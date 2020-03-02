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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял к рассмотрению заявление адвокатов биатлонистов из России о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК) и потребовал от организации объяснений.

Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения, — приводит ТАСС слова источника. Ранее адвокат российских биатлонисток...