Спиридонов стал тренером по стрельбе женской сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/fb531116-bfb9-11eb-afd8-96000091f725_660.jpg Татьяна Акимова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

35-летний московский специалист Павел Спиридонов был утверждён тренером по стрельбе женской сборной России по биатлону в группе Евгения Куваева. Об этом NEWS.ru сообщил источник, приближенный к Союзу биатлонистов России.

Кандидатура Спиридонова была предложена старшим тренером Куваевым и утверждена правлением СБР, хотя первоначально на должность тренера по стрельбе рассматривались и более опытные кандидатуры. Ранее Спиридонов работал тренером юниорской сборной России под руководством Николая Большакова, однако тренерский штаб резервной команды был отправлен в отставку после неудовлетворительной оценки на тренерском совете.

Кандидатура на замену Алексею Волкову в качестве тренера по стрельбе в женской группе Михаила Шашилова пока не утверждена, а функции тренера по стрельбе в группе Михаила Шашилова выполняет Николай Загурский.

Как стало известно ранее, международный союз биатлонистов (IBU) включил в свой пул тестирования на сезон-2021/22 20 российских биатлонистов. В список вошли по 10 мужчин и женщин, выступавших в последние два сезона на международных соревнованиях.