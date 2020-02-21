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Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях на санях-одиночках на чемпионате Европы по натурбану, который проходит в Москве.

Первое место заняла итальянка Эвелин Ланталер (11,38 секунды). Отставание Лаврентьевой составило 0,03 секунды. Бронзу завоевала австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04). Помимо этого, россиянин Александр Егоров стал вторым в мужской личной...