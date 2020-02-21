Российский лыжник Денис Спицов принёс извинения за нецензурную лексику, попавшую в прямой эфир после финиша в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур».
Наверно, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях. Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире, — написал Спицов в Instagram.
Также Спицов поздравил Александра Большунова с победой.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что Большунов одержал победу в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур», преодолев 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7 секунды), третьим пришёл его соотечественник Эмиль Иверсен (+51.8).
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