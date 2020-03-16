Мужской гандбольный клуб «Спартак» (Москва) будет переименован в ЦСКА.
«Спартак» переименуют в ЦСКА. Игрокам уже сообщили о таком решении, — приводит слова источника Р-Спорт.
Кроме того, известно, что официально о переименовании объявят на следующей неделе.
Столичный «Спартак» был основан в 2017 году. Команда является двукратным серебряным призёром чемпионата России (сезоны: 2017/18, 2018/19) и трёхкратным обладателем серебряных наград Кубка России (2017/18, 2018/19, 2019/20).
Ранее NEWS.ru писал, что федерация гандбола России перенесла отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии с 29 марта на июнь из-за распространения инфекции коронавируса.