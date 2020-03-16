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Французский биатлонист Симон Фуркад признался, что его племянница, которая появилась на свет шесть недель назад, заразилась инфекцией коронавируса.

Всем псевдоэкспертам, которые пишут в соцсетях, что коронавирус опасен только для пожилых людей: моей племяннице 6 недель, и ее только что выписали после трехдневной госпитализации из-за заражения вирусом, — написал...