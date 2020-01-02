https://static.news.ru/photo/382bcbc4-2db1-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Вассилис Спанулис Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

37-летний защитник Вассилис Спанулис, выступающий за греческий клуб «Олимпиакос» из Пирея, стал самым результативным игроком за всю историю баскетбольной Евролиги. В домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата текущего сезона этого турнира против турецкого «Фенербахче» Спанулис побил прежний рекорд — 4152 очка за карьеру, установленный испанцем Хуаном Карлосом Наварро, выступавшим за «Барселону».

Спанулис набрал в поединке с «Фенербахче» 14 очков, благодаря чему достиг отметки в 4157 очков за карьеру. Однако новый рекорд результативности за всю историю Евролиги не помог хозяевам добиться положительного результата: победу праздновали гости из Стамбула — 96:87.

Вассилис Спанулис достиг рекордной отметки в своём 14-м сезоне в Евролиге. Он трижды становился победителем самого престижного европейского клубного турнира. В 2009 году Спанулис завоевал титул с другой греческой командой — афинским «Панатинаикосом», а затем сделал победный дубль (в 2012 и 2013 годах) уже в составе «Олимпиакоса». Также три раза Спанулис признавался MVP (самым ценным игроком) Финала четырёх Евролиги.

Ранее Спанулис достиг лучших показателей в истории Евролиги по результативным передачам (1483) и по точным штрафным броскам (1078). В поединке с «Фенербахче» греческий ветеран вышел на второе место по реализованным трёхочковым броскам (473), уступая лишь всё тому же Наварро (623).

В других поединках первого игрового дня 17-го тура Евролиги зафиксированы следующие результаты: «Жальгирис» (Каунас, Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 73:68, «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 93:63, «Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 76:74.

3 января свои матчи этого тура проведут все три российских клуба. Московские «армейцы» в перенесённом в Калининград домашнем поединке встретятся с греческим «Панатинаикосом», подмосковные «Химки» сыграют с Стамбуле с турецким клубом «Анадолу Эфес», а петербургский «Зенит» также в гостях будет противостоять итальянскому «Милану».

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