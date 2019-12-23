https://static.news.ru/photo/90579c5a-25bf-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что у сборной России увеличится штат сервис-бригады.

Мы взяли на работу ещё одного специалиста по сервису. После нового года придёт ещё один. Также на заседании правления СБР обсуждался вопрос шлифт-машины. Мы будем скоро её заказывать, и если её доставят к концу января, то появится ещё один человек, — сообщил Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

СБР и тренерский штаб сборной России во время третьего этапа Кубка мира по биатлону во Франции неоднократно говорили о том, что российские спортсмены не могут конкурировать со сборными Норвегии и Франции из-за недостатка технического оснащения.

Ранее Драчёв заявил, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж, писал NEWS.ru. Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что в штабе национальной сборной нет специалистов, которые могли бы работать со шлифт-машиной.