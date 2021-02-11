Союз биатлонистов России подал протест на запрет использовать своё название

https://static.news.ru/photo/601f184e-6d01-11eb-b2fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сборная России по биатлону/СБР/facebook.com

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил Союзу биатлонистов России (СБР) использовать свою символику и название во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке. Логотип попал под запрет из-за содержания цветов национального флага.

Как сообщает РИА Новости, СБР с этим решением не согласен и направил свой протест, который сейчас рассматривают юристы IBU на предмет правильной интерпретации и приговора Международного спортивного арбитража (CAS) по делу WADA против РУСАДА. Российская сторона считает, что международная федерация выходит за рамки этих предписаний.

Как писал NEWS.ru, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин назвал главный тренерский просчёт, который помешал хорошо подготовиться к чемпионату мира в Поклюке.