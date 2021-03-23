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Союз биатлонистов России готов помогать развитию биатлона в Монголии

12:52, 24 марта 2021
Фото: Mongolian Biathlon Association/facebook.com

Главный тренер сборной Монголии по биатлону Александр Попов рассказал о контактах с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым и его открытости и готовности помогать команде.

В начале этого сезона мы планировали поехать в Россию. С учётом отмены декабрьских взрослых и юниорских этапов Кубка IBU мы хотели поехать в РФ и принять участие в соревнованиях в Ханты-Мансийске, Тюмени и Увате. Виктор Майгуров только приветствовал такое решение, обещал тёплый приём и любую помощь, но, к сожалению, в то время обострилась ситуация с коронавирусом в России, мы решили не рисковать и отказались от поездки, — рассказал Попов NEWS.ru.

Также тренер отметил, что Майгуров по-прежнему открыт для других команд и готов принять иностранных спортсменов и у него также сложился хороший контакт с руководством монгольской федерации.

Полностью интервью с Поповым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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