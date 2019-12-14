https://static.news.ru/photo/a82b29f8-1e6e-11ea-9a0c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренерский штаб сборной России по биатлону не будет менять состав команды на третьем этапе Кубка мира, который пройдёт во французском Анси.
Изменений не будет, мы решили, чтобы спортсмены на Кубке IBU набирали очки и могли выполнить критерии отбора на этапы Кубка мира в новом году, — цитирует главного тренера сборной России Анатолия Хованцева ТАСС.
Этап Кубка мира в Анси пройдёт с 19 по 22 декабря.
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.