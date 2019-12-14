Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Анастасия Войнова завоевала бронзовую медаль в спринте на пятом этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в австралийском Брисбене.

Первое место заняла представительница Гонконга Ли Вай Це, серебро досталось Стефани Мортон из Австралии. Помимо этого, женская сборная России заняла второе место в командном спринте. Российскую команду представляли Войнова и...