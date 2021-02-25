Состав сборной на ЧМ по фигурному катанию назовут после финала Кубка РФ

Состав сборной России на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, который пройдёт с 22 марта по 28 марта в Стокгольме (Швеция), будет оглашён 1 марта после финала Кубка страны.
«Обещанные квоты» — плохо звучит. Есть спортивные принципы, которые мы соблюдаем, поэтому не очень корректно говорить, что у нас есть какие-то обещанные места. Что Александра Трусова, что танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, что все остальные спортсмены — все готовятся к чемпионату мира, восстанавливаются от некоторых травм. Окончательный состав будет точно известен 1 марта, — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта, писал NEWS.ru.