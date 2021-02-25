Состав сборной на ЧМ по фигурному катанию назовут после финала Кубка РФ

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Сергей Устюгов может не принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

23 февраля Устюгов упал на контрольной тренировке национальной сборной и досрочно завершил занятия. Сообщалось, что спортсмен получил несколько ушибов. Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по...